Лидер фракции «Единой России» в ЗакСе предложил создать кибердружины. Они проследят за тем, чтобы дети не написали в Интернете о «вписках»

Петербургский парламент поддержал предложение главы фракции «Единой России» Александра Тетердинко о выделении бюджетных средств НКО, которые будут заниматься кибербезопасностью. Документ утвердили в первом чтении на заседании 12 декабря.

Согласно предложению Тетердинко, организации, которые ведут деятельность в сфере защиты детей от информации в Интернете, причиняющей вред здоровью и развитию детей, смогут получать субсидии из городского бюджета.

«В Интернете можно встретить не только распространение порнографии или наркотиков, но и информации, оказывающей воздействие на подрастающее поколение. Например, АУЕ. Я не считаю, что Интернет надо запрещать, но бороться с негативной информацией, направленной на детей, надо. И такую борьбу надо поддерживать», – заявил глава фракции с трибуны парламента.

Он добавил, что считает, что субсидии нужно выделять НКО, которые занимаются поиском негатива в Интернете и оперативно пресекают доступ к нему, а также разъясняют детям, что можно делать в Сети, а что нельзя. «Подростки иногда выкладывают информацию, которую нельзя выкладывать, личного характера. Вписки, адреса, телефоны, например», – заметил депутат. Также он подчеркнул, что поддержка должна оказываться и родителям, не сильно просвещенным в интернет-вопросах.

Не все парламентарии поддержали законопроект. В частности, член фракции «Партия Роста» Сергей Трохманенко заявил, что Тетердинко хочет поддерживать организацию провокаций и стукачество. Его коллега Максим Резник назвал действия Тетердинко проявлением «дремучести власти»: «Следуя вашему предложению, власть все больше становится на сторону тьмы, убивает в людях способность критически мыслить и воспитывает способность стучать».

Справедливоросс Надежда Тихонова сообщила, что Тетердинко фактически создаёт «диванные войска», а вместо этого средства могли бы уйти тем НКО, которые занимаются благотворительностью — кормят бездомных, помогают сиротам и больным.

Зато с одобрением проекта выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он вспомнил, что 30 лет назад выступал на неком съезде, и теперь многое из того, что он говорил, сбылось. «Надо воспитывать в детях позитивные стремления», – заключил он.

За документ высказались 36 депутатов. Ровно столько заседают во фракции «Единой России».