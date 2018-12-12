Пострадавших в ДТП под Псковом студентов СПбГУ вернёт в Петербург вертолёт МЧС

Получивших травмы в аварии в Псковской области петербургских студентов доставят в Северную столицу вертолетом. Об этом 12 декабря рассказали в пресс-службе СПБГУ.

На данный момент в псковских больницах остаются девять человек. У одного из студентов и у преподавателя диагностировали компрессионный перелом грудных отделов позвоночника.

Накануне вечером микроавтобус «Мерседес Спринтер» со студентами из Санкт-Петербурга перевернулся по пути в Пушкинские Горы. В машине находились 17 человек — 13 студентов СПбГУ, два сопровождающих, экскурсовод и водитель. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Предварительная причина аварии — гололёд.