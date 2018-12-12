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Происшествия
12.12.2018 12:59
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Полиция влетела в лоб инкассаторскому броневику в Карачаево-Черкесии. Погибли сотрудники МВД

Два человека стали жертвами ДТП, случившегося 11 декабря около 17 часов на 49-м километре федеральной автодороги Черкесск – Домбай, в селе Коста Хетагурова Карачаевского района. Ещё двое в реанимации.

Как сообщается 12 декабря на сайте Следственного управления СК по Карачаево-Черкесской Республике, по предварительным данным, водитель служебного автомобиля Ford Focus, сотрудник отдельной роты патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Карачаевский», выехал на полосу встречного движения и врезался в бронированный Ford Transit «Индеец», принадлежащей филиалу одного из банков России по КЧР.

В служебном «Фокусе», кроме водителя, ехали два пассажира, также сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы, в «Транзите» – водитель-инкассатор и инкассатор. На месте ДТП скончались двое полицейских. Третий полицейский и инкассатор с травмами попали в реанимацию центральной карачаевской больницы, их состояние удовлетворительное.

Фото: kchr.sledcom.ru

Следователи проводят по факту аварии проверку в порядке статей 144-145 УПК РФ. Опрошены очевидцы, назначены судебные экспертизы.

Отметим, что выезд на встречную полосу движения – одна из самых частых причин смертельных аварий. Примеры смотрите в «Ранее по теме».

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