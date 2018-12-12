«Не подлежит восстановлению». Возбуждено уголовное дело из-за уничтожения таблички к 100-летию Солженицына

В городе Гусь-Хрустальный, где Александр Солженицын написал «Матренин двор», была разбита выполненная из стекла мемориальная табличка, не дождавшись дня торжества. Теперь вандала ищет полиция.

«Если даже сейчас повесить табличку в очередной раз, то, боюсь, может закончиться тем же, ведь пока злоумышленников не поймали. Мы предварительно с нашим обществом обговорили, пока возьмем паузу, после чего будем решать вопрос о повторной установке доски», – рассказал 12 декабря ТАСС раздосадованный мэр Гусь-Хрустального Алексей Соколов.

Он отметил, что город хотел увековечить память Солженицына, который преподавал математику и физику в местной Мезиновской средней школе в 1956-1957 годах. Для этого была заказана специальная табличка, которую 10 декабря установили на фасаде бизнес-центра, однако уже 11 декабря в полицию поступило сообщение об акте вандализма. Таким образом, до 100-летия писателя, которое праздновалось 11 декабря, объект не дожил. Соколов заверил, что табличка восстановлению не подлежит, поскольку была сделана из стекла.

В пресс-службе УМВД по Владимирской области заявили, что по факту уничтожения памятного знака возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ («Вандализм»).

В биографии Солженицына Гусь-Хрустальный остается важным местом, так как именно в деревне Мильцево он поселился после возвращения из ссылки. Он устроился работать учителем в школе в 8-10 классах. Здесь же писатель встретился со своей экс-супругой, которая вернулась к нему в ноябре 1956 года. И именно во Владимирской области он написал одно из самых известных своих произведений — рассказ «Матренин двор», прототипом главной героини которого стала местная жительница.

В Москве 100-летие писателя отметили открытием памятника на одноименной улице в Таганском районе Москвы 11 декабря. На церемонии открытия присутствовал президент России Владимир Путин.