Петербуржец за 600 тыс. рублей предложил помощь в поступлении в институт МВД. Услугу оценит суд

Петербурженка пожертвовала 600 тысяч рублей в несуществующий фонд ради поступления сына в военный вуз. Щедрость не помогла приблизить отпрыска к знаниям. В помощники дама выбрала непроверенного человека.

Как полагает следствие, весной 2017 года 35-летний горожанин узнал, что его 56-летняя знакомая готовит своего сына для поступления в военный вуз, и предложил свою помощь. Выдал себя за сотрудника учреждения и похвастался знакомством с нужными людьми. Поступление мужчина обещал организовать за 600 тысяч рублей. Взамен попросил сделать благотворительный взнос в некий фонд. Дама советчика послушалась и деньги перевела.

«Обвиняемый действовал осторожно и тщательно планировал каждый свой шаг: передавал ложные данные через третьих лиц, а для перечисления похищенных денежных средств цинично использовал счет банковской карты своей знакомой, которая разрешила ему в любое время суток пользоваться ее картой», — рассказали в полиции.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Материалы производства направлены в Приморский районный суд.

По данным «Фонтанки», речь идёт о Санкт-Петербургском военном институте внутренних войск МВД России. Фигурант там не работал.