У начальника Центра «Э» МВД нашли недвижимость в Болгарии. О ней рассказала бывшая жена

Начальник ГУ МВД России по противодействию экстремизму генерал Тимур Валиулин являлся собственником двух квартир на курорте в Болгарии, выяснили местные журналисты. Их незадекларированная продажа может быть причиной скорой отставки.

На выписки из болгарских реестров недвижимости ссылается сайт «Биволъ». Из них следует, что в 2006 и 2011 годах Тимур Самирович Валиулин приобрел апартаменты общей площадью 190 квадратных метров за 182 тысячи евро в городе Бяла на берегу Черного моря. Квартиры были проданы Валиулиным в ноябре 2017 года за такую же сумму. Это около 12 млн рублей. В декларации за 2017 год генерал указал, что его доход составил 2,8 млн рублей.

С 2002 по 2007 год Валиулин возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД Центрального административного округа Москвы. С 2008 по 2012-й – занимал пост начальника Центра «Э» ГУ МВД Москвы.

В нынешней должности 55-летний Валиулин работает шесть лет. О незадекларированной сделке с заграничной недвижимостью могло стать известно благодаря разводу главного борца с экстремизмом. Останкинский суд Москвы с марта 2018 года рассматривает его иск к бывшей супруге Галине Михеевой о разделе совместно нажитого имущества. 8 октября производство по делу приостановлено в связи с назначением экспертизы.

Из декларации-2017 Валиулина следует, что у него в совместной собственности с супругой находились земельные участки общей площадью 6,6 тысячи квадратных метров, три жилых дома площадью 258, 233 и 75 квадратных метров, три квартиры и четыре автомобиля, в том числе немецкий Hanomag 1938 года выпуска.

Центр «Э» МВД при Валиулине отметился резким ростом уголовных дел за репосты, они возбуждались на основании составленных подчиненными генерала актов мониторинга соцсетей. Борцы с экстремизмом также предлагали наказывать учителей за участие школьников в протестных акциях. Центр «Э» активно участвует в гонениях на музыкантов — полицейских в СМИ называют ответственными за отмену концертов Хаски, Элджея, IC3PEAK и других исполнителей.