Петербургский фонд «ТОЧКА ОПОРЫ», помогающий спортсменам с инвалидностью, получил награду Специального Олимпийского комитета

В Санкт-Петербурге прошёл Специальный Олимпийский бал, где подвели итоги уходящего 2018 года и отметили заслуги атлетов, тренеров и тех, кто принимал активное участие в развитии адаптивного спорта. Благотворительный Фонд в поддержку паралимпийцев «ТОЧКА ОПОРЫ» был удостоен награды «Лучший партнер».

В рамках мероприятия были награждены лучшие спортсмены, тренеры, СМИ, ВУЗы, учреждения – все, кто внёс свой вклад в развитие паралимпийского движения.

По результатам 2018 года было проведено более 200 соревнований с участием 25 тысяч спортсменов. Как отметил Сергей Гутников, генеральный директор Специального Олимпийского комитета Петербурга, президент Спортивной Федерации спорта инвалидов Петербурга, Северная столица на сегодняшний день является центром развития адаптивного спорта и петербургские спортсмены занимают лидирующие позиции на престижных соревнованиях.

Уже шестой год Благотворительный фонд в поддержку паралимпийцев «ТОЧКА ОПОРЫ» получает награду в номинации «Лучший партнер» Специального Олимпийского комитета и Федерации спорта инвалидов Петербурга.

Кроме того, лучшими спортсменами 2018 года были признаны те, кому фонд оказывал помощь: Константин Афиногенов (пара-бадминтон), Валентина Жагот и Евгений Борисов (пара-гребля), Джамалов Магомед (пауэрлифтинг), Екатерина Кириенкова (паралимпийская выездка).

«Благодарим партнеров и частных жертвователей за участие и веру в успех паралимпийцев», – сказали в Благотворительном фонде.