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Бизнес
12.12.2018 12:36
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Арестованный за обман почти 800 дольщиков из Ленобласти застройщик попал в новый «список Титова»

Два бизнесмена из Ленобласти попали в новый «список Титова» как якобы незаконно преследуемые. Один арестован за обман надежд почти 800 дольщиков, второму вменили поставку некачественного оборудования в больницу. 

Как сообщает 12 декабря издание 47news, в список из 43 фамилий, который омбудсмен Борис Титов намерен представить президенту Владимиру Путину, попал застройщик Дмитрий Астафьев. 779 дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива» больше года не могут дождаться своих квартир. Коммерсант арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Нанесенный клиентам ущерб – 480 млн рублей. 

Портал напоминает: арбитражный суд запретил компании Астафьева «ЛенСпецСтрой» принимать деньги дольщиков. Расследованием уголовного дела застройщика занимается командированный главой СК Александром Бастрыкиным человек из Москвы.  

Также в «список Титова» как незаконно преследуемый попал гендиректор ООО «Комтех» Алексей Прокофьев. Он фигурирует в деле по статье 238 УК («Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей»). Поводом для дела стала поставка в гатчинскую больницу рентгеновской пленки ненадлежащего качества. Причиненный медучреждению ущерб превысил миллион рублей. 

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что из петербургских бизнесменов в перечень омбудсмена вошли совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, генеральный директор «Хохтиф Девелопмент Руссланд» Екатерина Радуева, а также гендиректор ООО «Инновационные композитные материалы» Павел Кондаков.  

Напомним, минувшей зимой бизнес-омбудсмен Борис Титов представил в Кремль список коммерсантов, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину. Изучив материалы, Генпрокуратура сняла некоторых фигурантов с розыска и дала им возможность вернуться в Россию, не опасаясь ареста. 

Новый список — другой. По мнению Титова, его фигурантов преследуют из-за корпоративных конфликтов и сведения счетов. То, что стало предметом уголовного разбирательства, можно было бы решить в гражданско-правовой плоскости. 

 

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