LEGENDA Intelligent Development – победитель CBONDS Awards – 2018

LEGENDA Intelligent Development

7 декабря в Санкт-Петербурге в рамках ежегодного российского облигационного конгресса состоялась торжественная церемония награждения премии CBONDS Awards – 2018. Компания LEGENDA получила награду в номинации «Лучшая сделка HIGH-YIELD».

CBONDS Awards – ежегодная премия, которая вручается лучшим участникам российского финансового рынка по итогам открытого голосования ежегодно с 2006 года.

В июле 2018 года компания LEGENDA вышла на рынок публичных заимствований с дебютным облигационным займом. Первое размещение привлекло 1,454 млрд рублей по ставке 14%. На облигации LEGENDA поступила 21 заявка с первичного рынка, также к ценным бумагам девелопера возник высокий интерес инвесторов на вторичном рынке.

Экспертное сообщество высоко оценило дебютное облигационное размещение девелопера, признав его «Лучшей сделкой HIGH-YIELD» в 2018 году.

Напомним, что программа биржевых облигаций ООО «Легенда» (Санкт-Петербург) зарегистрирована 8 июня «Московской биржей», общий объем составляет до 10 млрд рублей. Организаторы займа и институциональные инвесторы поверили в эмитента-дебютанта, оценив уникальность LEGENDA в продукте, подходе, бизнес-стратегии – во всем, в чем компания отличается на рынке девелопмента.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development