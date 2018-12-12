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Город
12.12.2018 13:35
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Смольный утвердил новый план. Как изменилась схема развития метро Петербурга

Городское правительство обновило схему развития петербургского метрополитена. Измененный документ декларирует планы Смольного по строительству новых станций метро до 2030 года.

Смольный утвердил новый план. Как изменилась схема развития метро Петербурга

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Об этом «Фонтанке» 12 декабря сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Кроме уже известного переноса сроков открытия трех новых станций на фиолетовой линии, в схеме стоит отметить продолжение оранжевой линии станциями «Театральная» и «Горный институт», которые должны начать работать в конце 2019 года.

В период с 2020 по 2022 год предполагается закончить только с одним перегоном Красносельско-Калининской линии — от «Юго-Западной» до «Путиловской». Большая же часть линии, от «Сосновой Поляны» и до «Обводного канала», должна построиться к 2026-2027 годам. А вот у продолжения коричневой линии на север, вплоть до станции «Ручьи», судьба неопределенная – «после 2030 года».

Смольный утвердил новый план.

«До 2025 года отраслевой схемой запланировано строительство депо «Красносельское» на Красносельско-Калининской ветке метро. Также на этой ветке от станции «Юго-Западная» до станции «Сосновая Поляна» добавились две промежуточные станции – «Улица Доблести» и «Брестская», – отмечают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В 2023-2025 годах отпраздновать открытие подземки должны жители Кудрово, где появится одноименная станция, которая продолжит оранжевую ветку. В этот же период на северо-западе города построят еще две станции, продолжающие зеленую линию, – «Туристскую» и «Планерную»/«Шуваловский проспект», на которой будет переход на фиолетовую линию. По плану властей она появится на пересечении Комендантского и Шуваловского проспектов. В КРТИ отмечают, что новое место было выбрано с учетом развития жилой застройки и потребностей жителей Приморского района в части транспортного обеспечения.

В 2026-2027 годах подземка продвинется и на юг — на красной ветке появятся станции «Александрино» и «Проспект Маршала Жукова». Пунктиром в качестве возможной альтернативы развития красной линии также отмечено продолжение метро к Пулково, но в КРТИ подчеркивают: за основной вариант развития этой ветки выбрали строительство линии до станции «Проспект Маршала Жукова», по этому участку разрабатывается проект планировки территории.

Из документа также следует, что участок кольцевой линии от «Большого проспекта» до «Лесной» появится в 2028-2030 годах, хотя ранее власти планировали сделать это в 2023-2028 годах. Оставшаяся часть кольцевой должна появится после 2030 года, хотя еще в начале 2018 года экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявлял, что её можно построить за 300 млрд рублей в течение 10 лет.

За 2030 год, как и раньше, отброшена линия от «Двинской» до «Янино», проходящая через существующие пока только на бумаге «Площадь Репина», «Михайловскую», «Суворовскую», «Большеохтинскую», «Проспект Энергетиков», «Индустриальный проспект» и «Ул. Коммуны». Под нее же должны быть сделаны пересадки на существующих станциях «Адмиралтейская» и «Чернышевская» и на строящейся «Театральной».

Не меняются далекие планы в отношении 4-й линии от станции «Горный институт» до «Юнтолово» через «Морской фасад», «Новокрестовскую» и «Лахту». Не раньше чем через 12 лет продлят и пятую линию за «Шуваловский проспект» к «Коломяжской», и третью до «Осиновой Рощи».

Кроме того, на схеме появились планы по вторым вестибюлям уже существующих станций метро: «Василеостровская», «Балтийская», «Приморская», «Пионерская», «Проспект Просвещения», «Проспект Большевиков», «Горный институт». Как рассказали в КРТИ, по станциям «Василеостровская», «Балтийская» и «Приморская» разрабатывают проекты планировки территории.

Утвержденная в декабре новая схема развития подземки в статусе проекта была опубликована комитетом еще в марте 2018 года. «Фонтанка» подробно анализировала изменения относительно предыдущих планов городского правительства.

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