«Забанили в Google». Роскомнадзор пригрозил заблокировать поисковик

Роскомнадзор рассматривает вариант блокировки Google. Ведомство уже оштрафовало поисковик на полмиллиона рублей за неисполнение норм российского законодательства.

«Если штрафные санкции не возымеют действия на поведение иностранной компании, то есть вероятность того, что законодательство может быть изменено, что позволит блокировать Google в России», – цитирует 12 декабря заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина ТАСС.

По его словам, законы могут ужесточить, чтобы у властей были полномочия для серьезных мер в отношении иностранных компаний, включая блокировку.

Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении американской компании, так как «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией». В итоге 12 декабря регулятор оштрафовал Google на полмиллиона рублей. Глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что поисковик ждет еще одно дело, если администрация не примет меры.