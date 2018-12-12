«Комитет по финансам подвержен воздействию злых сил». Депутаты обвинили Смольный в низкопоклонстве перед Западом

Депутат петербургского парламента от «Единой России» Юрий Гладунов заявил, что на председателя комитета по финансам Алексея Корабельникова влияет Запад. Такое мнение он высказал в рамках часа муниципальных образований на заседании парламента 12 декабря.

Беседу о влиянии Запада начал депутат Максим Резник. Он обратился к главе совета муниципальных образований Всеволоду Беликову с вопросом, знает ли он, каким образом выполняется поручение врио губернатора Александра Беглова о защите населения от влияния западных сил. Ответить внятно Беликов не смог. За него вступился единоросс Юрий Гладунов. «Максим Львович, вы не тому вопрос задаёте. Влияние Запада идёт через комитет по финансам», – заявил он, повернувшись к присутствующему в зале главе комитета Алексею Корабельникову. С критикой ведомства Гладунов выступает уже не в первый раз, связано это с перераспределением финансирования между муниципалитетами, которое было сделано вопреки желанию депутатов при составлении бюджета 2019 года.

Согласилась с мнением Гладунова депутат Оксана Дмитриева, однако поправила: «Злые силы идут не только от тлетворного влияния Запада. Комитет по финансам подвержен воздействию злых сил, что плохо сказывается на экономике города».

Отвечать на выпады депутатов Корабельников не стал. Впрочем, это и не предусмотрено регламентом петербургского парламента.