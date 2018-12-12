Суд отпустил с миром плотника из Кельна, смастерившего муляж полицейской камеры

Суд в Кельне прекратил дело в отношении 36-летнего дипломированного плотника Янника Юнга, обвинявшегося в том, что он «незаконно выдавал себя за представителя власти», сообщает Deutsche Welle.

Юнг живет в северной части Кельна с двумя детьми школьного возраста. Год назад он поставил около своего дома муляж полицейской камеры для того, чтобы заставить проезжающие мимо машины снижать скорость до положенных в этой зоне 30 километров в час. К такому шагу его вынудили обстоятельства: водители, как правило, не обращали внимание на ограничения, создавая опасность не только для детей Юнга, но и для учащихся близлежащих школы и детского сада. Один из водителей обнаружил подделку и сообщил полиции.

На суде выяснилось, что Янник Юнг неоднократно заявлял в полицию о нарушениях автомобилистами скоростного режима. Полиция даже установила камеру на повороте на 30 дней, но не обнаружила существенных нарушений. Средняя скорость потока не превышала 33 километра в час, что не давало оснований для принятия дальнейших мер, например установки «лежачего полицейского». Словом, господину Юнгу ничего не оставалось делать, как принимать меры самому.

На суде Янник заявил, что ему не пришло в голову, что его действия могут быть незаконными. «Я просто хотел напомнить людям, что здесь действует ограничение скорости до 30 километров в час», – сказал Юнг.

Судья счел его действия «наказуемыми, но понятными» и определил, что у него не было цели причинять кому-либо вред. Ввиду «незначительного ущерба» разбирательство прекращено.