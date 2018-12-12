Министр транспорта Евгений Дитрих избран председателем совета директоров «Аэрофлота»

Совет директоров ПАО «Аэрофлот» на своем внеочередном заседании избрал председателя путем заочного голосования. Как сообщает пресс-служба компании 12 декабря, им стал министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Ранее министр уже вошел в состав совета директоров «Аэрофлота» вместе со своим предшественником на этом посту, Максимом Соколовым. Однако сообщалось, что председателя совета изберут только 31 декабря.

На заседании также приняли решение о частичном изменении состава правления ПАО «Аэрофлот» и утвердили его в новом количественном составе — 10 человек. Так, в правление вошел заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин.

Кроме того, как сообщают в компании, совет директоров одобрил ряд сделок для организации операционной деятельности авиаперевозчика.