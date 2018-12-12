Школьников, госпитализированных после урока плавания, выписали из больницы. Бассейн в Красном Селе всё ещё закрыт

Семеро подростков, которых 11 декабря доставили из школы №270 в Красносельском районе Петербурга с подозрением на отравление хлором, вернулись к занятиям. Ночевать в больничных палатах им не пришлось.

Как сообщили «Фонтанке» в детской больнице имени Филатова 12 декабря, детей отпустили по домам накануне вечером после осмотра. Тошнота, на которую они жаловались после посещения школьного бассейна, прошла, других пациентов с аналогичными симптомами не поступало.

«Всё благополучно. Угрозы здоровью нет», – рассказали в больнице, не уточняя диагноз обратившихся.

В школе №270 добавили, что бассейн на улице Освобождения, 29, закрытый на время санитарно-эпидемиологического расследования Роспотребнадзора, сегодня не возобновил работу. Специалисты ведомства продолжают проверку. Пробы воды в чашах и воздуха в помещениях отобрали накануне после того, как на плохое самочувствие пожаловались 16 семиклассников. Семерым из них вызвали скорую помощь. Следственный комитет сообщает о 9 госпитализированных учениках, отмечая, что все они сегодня вернулись к занятиям.