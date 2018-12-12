Чиновника Ространснадзора уволили за покупку его женой 66 машин

Чиновника Ространснадзора уволили в связи с утратой доверия после того, как его жена купила 66 машин. Доходы супругов были несопоставимы с такими тратами. Об этом рассказал генпрокурор РФ Юрий Чайка, подводя «коррупционные итоги» 2018 года.

Интервью с главой ГП публикует 12 декабря «Коммерсантъ».

«Чиновника Федеральной службы по надзору в сфере транспорта уволили после того, как в ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок», – привел один из самых вопиющих примеров чиновничьей коррупции Чайка.

«А с начальником управления федеральными автодорогами в Краснодаре расторгли трудовой договор, когда выяснилось, что чиновник заключил контракты на капитальный ремонт дорог более чем на 2,6 млрд руб. с ДРСУ, учредителю которого был должен 6 млн руб. Налицо непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов», – добавил он.

Говоря об увольнении чиновников в связи с утратой доверия, глава надзорного органа вспомнил и отставку замруководителя петербургского управления Федеральной антимонопольной службы Петра Яковлева. Как ранее сообщала «Фонтанка», причиной кадрового решения стали ошибки при заполнении декларации.

Всего в 2018 году в результате прокурорского вмешательства в связи с утратой доверия было уволено 908 человек. Их имена внесены в специальный реестр, размещенный в открытом доступе на сайте gossluzhba.gov.ru.

По данным Чайки, за 9 месяцев текущего года по материалам прокурорских проверок в России возбуждено 2,5 тыс. уголовных дел по фактам коррупции.