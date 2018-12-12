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12.12.2018 12:02
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«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию свой первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге

«Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию свой первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

Холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «КосмосSTAR» в Московском районе. Это первый объект, который девелопер из Архангельска сдал в Санкт-Петербурге.

Помимо «КосмосSTAR», сегодня «Аквилон Инвест» возводит в Северной столице пять жилых комплексов, включающих 12 домов.

ЖК «КосмосSTAR» расположен по адресу проспект Космонавтов, 102, корп.3, строение 1, в 7-минутной пешеходной доступности от станции метро «Звездная». Это компактный 17-этажный кирпично-монолитный дом комфорт-класса всего на 269 квартир. На сегодняшний день практически все они распроданы, осталась всего одна свободная «двушка».

предоставлено компанией «Аквилон Инвест»

«КосмосSTAR» – наш «первенец» в Санкт-Петербурге, и сейчас, наблюдая за процессом приемки квартир нашими дольщиками, мы довольны результатом. Сегодня уже больше половины наших будущих жильцов получили ключи, большинство квартир принимается владельцами с первого раза, практически без замечаний, – отметил Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест». – Мы уверены в качестве объекта и в том, что все квартиры будут переданы в договорной срок – до конца года. Для нас это принципиально важно, ведь за 15 лет работы на рынке мы не задержали ни одного объекта».

Особенность ЖК «КосмосSTAR» – двухуровневый двор, который позволил на небольшой территории разместить зоны отдыха для всех групп жителей. Первый уровень – для спокойного отдыха с вишневым садом и игровой площадкой для малышей. Второй уровень, который занял место на кровле паркинга, – для активности и спорта с игровой зоной для детей среднего возраста, тренажерами, столами для пинг-понга и площадкой для игры в мини-футбол и баскетбол. Оформление двора, а также парадных комплекса выполнено в единой космической тематике.

Квартиры в ЖК «КосмосSTAR» спроектированы в соответствии с принципом «разумные метры». Предусмотрен поквартирный учет тепла, воды и света и улучшенная шумоизоляция перекрытий. На территории комплекса организовано круглосуточное видеонаблюдение, за порядком в доме следит администратор-диспетчер. Дом передан на обслуживание управляющей компании «ЮИТ-Сервис», считающейся одной из высокотехнологичных УК в России.

ЖК «КосмосSTAR» – застройщик ООО «Борей-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.kosmos-star.ru

 

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