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Бизнес
12.12.2018 11:59
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Власти Ленобласти заставили газовиков расплачиваться за разбитые дороги. "Газпром" выделит миллиард рублей

Ленинградская область добилась подписания соглашения с ООО «Газпром инвест»: компания обеспечит обслуживание и ремонт региональных дорог, задействованных при строительстве магистральных газопроводов. Как сообщили «Фонтанке» 12 декабря в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству, размер компенсации составляет чуть больше миллиарда рублей. Средства, как ожидается, будут перечислены в дорожный фонд в начале 2019 года.

«Документ подписан со стороны губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и направлен в «Газпром». По нашим расчетам, в общей сложности ремонту подлежат порядка полутора тысяч километров региональных трасс. Масштабные ремонты начнутся в следующем году, заказчиком работ будет выступать «Ленавтодор». Мы надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество с газовиками», — рассказал глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

Соглашение предусматривает восстановление покрытия дорог в десяти районах Ленобласти: Гатчинском, Лужском, Киришском, Кингисеппском, Сланцевском, Тосненском, Тихвинском, Бокситогорском, Волховском, Волосовском.

Как писала «Фонтанка», масштабное строительство газопроводов в ряде районов Ленинградской области наносит ущерб дорожному покрытию, в комитет и «Ленавтодор» поступают многочисленные жалобы жителей. В октябре дорожный комитет направил очередное обращение в ПАО «Газпром», чьи дочерние компании являются заказчиками прокладки газовых магистралей. Со стороны «Газпрома» в течение двух лет неоднократно звучали обещания перечислить средства на ремонт трасс, задействованных при стройках, но до конкретного соглашения дело не доходило.

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области
Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

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Справка:

Соглашение о взаимодействии по укреплению и принятию специальных мер по обустройству автомобильных дорог предполагает восстановление трасс, задействованных для строительства объектов в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская» и в составе стройки «Лупинги газопровода Грязовец-Выборг с целью замыкания второй нитки на участке Грязовец – Волхов».

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