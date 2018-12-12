Власти Ленобласти заставили газовиков расплачиваться за разбитые дороги. "Газпром" выделит миллиард рублей

Ленинградская область добилась подписания соглашения с ООО «Газпром инвест»: компания обеспечит обслуживание и ремонт региональных дорог, задействованных при строительстве магистральных газопроводов. Как сообщили «Фонтанке» 12 декабря в пресс-службе областного комитета по дорожному хозяйству, размер компенсации составляет чуть больше миллиарда рублей. Средства, как ожидается, будут перечислены в дорожный фонд в начале 2019 года.

«Документ подписан со стороны губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и направлен в «Газпром». По нашим расчетам, в общей сложности ремонту подлежат порядка полутора тысяч километров региональных трасс. Масштабные ремонты начнутся в следующем году, заказчиком работ будет выступать «Ленавтодор». Мы надеемся на дальнейшее конструктивное сотрудничество с газовиками», — рассказал глава дорожного комитета Юрий Запалатский.

Соглашение предусматривает восстановление покрытия дорог в десяти районах Ленобласти: Гатчинском, Лужском, Киришском, Кингисеппском, Сланцевском, Тосненском, Тихвинском, Бокситогорском, Волховском, Волосовском.

Как писала «Фонтанка», масштабное строительство газопроводов в ряде районов Ленинградской области наносит ущерб дорожному покрытию, в комитет и «Ленавтодор» поступают многочисленные жалобы жителей. В октябре дорожный комитет направил очередное обращение в ПАО «Газпром», чьи дочерние компании являются заказчиками прокладки газовых магистралей. Со стороны «Газпрома» в течение двух лет неоднократно звучали обещания перечислить средства на ремонт трасс, задействованных при стройках, но до конкретного соглашения дело не доходило.