В Сбербанке рассказали, когда доллар будет стоить по 70 рублей

Вице-президент — директор департамента стратегии и развития Сбербанка Екатерина Латыпова представила прогноз по курсу американской валюты на 2019-2020 годы. Аналитики банка посчитали, что российская валюта ослабеет сильнее, чем ожидалось, а инфляция ускорится.

Курс рубля в 2019–2020 годы ожидается на уровне 65–70 руб. за доллар, а инфляция может достичь 4– 5%, – приводит 12 декабря прогнозные данные из отчета Латыповой «Коммерсантъ».

Это значительно хуже ранее озвученных прогнозов самого Сбербанка в 66,5-67 рублей за доллар в 2019-2020 годах. Ранее в кредитном учреждении ожидали инфляцию на уровне 4,4% на конец 2019 года и 4% – на конец 2020-го.

При этом в банке ожидают цену нефти марки Urals в 2019-2020 годах на уровне $60-65 за баррель и прогнозируют рост ВВП на 1,4-2% в будущие два года.

А вот декабрьский отчет международного рейтингового агентства Fitch оказался не настолько пессимистичным — по их мнению, курс рубля к доллару в 2019-2020 годах может составить 67,5 руб. за доллар.