В Финляндии 93% взрослого населения говорят хотя бы на одном иностранном языке

Девять из десяти финнов в возрасте от 18 до 64 лет (93%) владеют как минимум одним иностранным языком, сообщает Статистический центр Финляндии 12 декабря.

Почти все лица в возрасте до 45 лет знают хотя бы один иностранный язык (96-97%), среди людей от 45 до 54 лет таковых 92%, вреди 55-64-летних — 83%.

Девять из десяти человек в возрасте от 18 до 64 лет сказали, что знают английский, семь из десяти – шведский и три из десяти – немецкий.

С 1995 года показатель увеличился среди людей с общим образованием на 37%. Зависимость между уровнем образования и знанием иностранных языков значительно уменьшилась за 22 года. Разница между получившими только общее образование и теми, кто имеет высшее, составила в 2017 году 10%.