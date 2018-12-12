Космонавты взяли образцы из отверстия на МКС для следователей. Но в целом выход в открытый космос пошел не по плану

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили внеплановый выход в открытый космос, чтобы, среди прочего, осмотреть обшивку корабля «Союз МС-09» и приблизиться к разгадке тайны появления отверстия на МКС.

Россиянам удалось добраться до дыры в обшивке, однако операция пошла не по плану. Об этом 12 декабря сообщает «Коммерсантъ».

С самого начала операции россияне почти на 40 минут выбились из графика, когда добирались до корабля «Союз МС-09» при помощи двух манипуляторов «Стрела», которые пришлось использовать из-за отсутствия поручней на ракете. Далее космонавтам удалось вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию. По плану, предварительные надрезы надо было сделать резаком, а для остальных операций использовать ножницы, однако для вскрытия ЭВТИ больше подошел именно резак.

Затем космонавтам пришлось отогнуть микрометеоритную защиту и отрезать два ее куска, а не один, как планировалось ранее. Только после этого они смогли приблизиться к злополучному отверстию. Последим пунктом плана было наложение дополнительного мата ЭВТИ, однако на земле приняли решение, что космонавтам пора возвращаться. Кроме того, они не успели забрать контейнеры «Тест» и «Выносливость», которые были оставлены для экспонирования на модуле «Поиск».

Однако Прокопьеву и Кононенко все-таки удалось взять мазки в районе отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Их поместили в изолирующий контейнер, который будет передан следователям.

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», – заверил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.