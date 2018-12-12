18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -3
$ 66.50р
75.62р
11:49 12.12.2018
Расширенный поиск

Общество
12.12.2018 11:43
Печать

Космонавты взяли образцы из отверстия на МКС для следователей. Но в целом выход в открытый космос пошел не по плану

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Олег Кононенко совершили внеплановый выход в открытый космос, чтобы, среди прочего, осмотреть обшивку корабля «Союз МС-09» и приблизиться к разгадке тайны появления отверстия на МКС.  

Россиянам удалось добраться до дыры в обшивке, однако операция пошла не по плану. Об этом 12 декабря сообщает «Коммерсантъ».

С самого начала операции россияне почти на 40 минут выбились из графика, когда добирались до корабля «Союз МС-09» при помощи двух манипуляторов «Стрела», которые пришлось использовать из-за отсутствия поручней на ракете. Далее космонавтам удалось вскрыть экранно-вакуумную теплоизоляцию. По плану, предварительные надрезы надо было сделать резаком, а для остальных операций использовать ножницы, однако для вскрытия ЭВТИ больше подошел именно резак.

Затем космонавтам пришлось отогнуть микрометеоритную защиту и отрезать два ее куска, а не один, как планировалось ранее. Только после этого они смогли приблизиться к злополучному отверстию. Последим пунктом плана было  наложение дополнительного мата ЭВТИ, однако на земле приняли решение, что космонавтам пора возвращаться. Кроме того, они не успели забрать контейнеры «Тест» и «Выносливость», которые были оставлены для экспонирования на модуле «Поиск». 

Однако Прокопьеву и Кононенко все-таки удалось взять мазки в районе отверстия и образцы герметика, которым оно было закрыто. Их поместили в изолирующий контейнер, который будет передан следователям. 

«Образцы будут возвращены на Землю 20 декабря. После этого будут переданы компетентным органам для проведения исследования», – заверил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Справка:

Напомним, дыру обнаружили еще в конце августа и сразу же заделали. Однако причины ее появления не выяснили до сих пор. Рядом с отверстием обнаружили следы работы дрели. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подозревал в инциденте даже «космонавта со сверлом». Официальных версий пока не озвучивали. В СМИ называли самые разные варианты — от производственного брака до саботажа.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
12.12.2018 10:55

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
12.12.2018 10:31

Опера и воздушные шары: Банк УРАЛСИБ отпраздновал 30-летие в Петербурге

Банк УРАЛСИБ в 2018 году отмечает свое 30-летие. Все эти годы банк успешно работал на финансовом рынке, активно рос и развивал бизнес, и в итоге вошел в число крупнейших банков страны. В конце ноября УРАЛСИБ собрал своих клиентов и партнеров на торжество в Санкт- Петербурге.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.12.2018 20:00

Получено разрешение на ввод ЖК «Образцовый квартал 3»

На полгода раньше запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 3». В преддверии Нового года застройщик ждет на праздничные мероприятия во дворе ЖК.
«Лидер Групп»
11.12.2018 16:32

Декабрьское удорожание квартир ГК «Лидер Групп»

17 декабря в жилых комплексах YOGA и Территория произойдет плановое увеличение стоимости квартир. Успейте купить по старой цене.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
11.12.2018 16:11

При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 13:00

ЮИТ открыл продажи квартир во второй очереди ЖК TARMO около метро «Черная речка»

Комплекс располагается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 12:28

ЮИТ начал строительство домов четвертой очереди комплекса INKERI в городе Пушкин

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к строительству домов в четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI, находящегося в исторической части города Пушкин.
Группа компаний «ЦДС»
11.12.2018 12:22

Группа ЦДС открывает историю Мурино

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом о Мурино, в которой рассказывает богатую историю населенного пункта. Одним из первых жителей Мурино, ознакомившихся с книгой, стал заслуженный художник России Владимир Табанин.
АО «Строительный трест»
10.12.2018 16:51

Новогодние предложения от компании «Строительный трест»

«Строительный трест» объявляет о действии специальных акций* на объекты загородной и коммерческой недвижимости.
ЗАО «Ленстройтрест»
10.12.2018 16:21

Началась продажа квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ГК «Ленстройтрест» открыла продажу квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». На выборе покупателей представлены 242 квартиры различных планировок. Дом сдается в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
10.12.2018 14:50

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

«Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили проект по строительству Екатеринбургского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного движения.
Фото предоставлено магазином Кей
10.12.2018 13:40

Привилегии для бизнеса

Для юридических лиц в КЕЙ существует масса привилегий, которые сделают закупки удобными. Расскажем о них поподробнее