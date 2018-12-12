Финская Neste вложит 1,4 млрд долларов в производство возобновляемых продуктов в Сингапуре

Финская нефтеперерабатывающая компания Neste 12 декабря заявила об инвестициях в увеличение производственных мощностей в Сингапуре в размере 1,4 млрд долларов.

Компания собирается запустить новую линию на производстве возобновляемого топлива в первой половине 2022 года. Этот завод работает с 2010-го, и после расширения его годовая мощность увеличится с 1 млн до более чем 2 млн тонн.

В сообщении Neste говорится, что решение основано на растущем мировом спросе на низкоуглеродные продукты, в частности, на возобновляемое авиационное и автомобильное топливо и сырье для различных полимеров и химических веществ. На новой производственной линии также будут изготавливать биохимикаты, в частности биопластик и возобновляемые растворители.

В настоящее время производственная мощность возобновляемых продуктов Neste составляет 2,7 млн тонн в год. Из них более миллиона производится в Сингапуре, столько же в Роттердаме в Нидерландах, а остальное – в Порвоо, Финляндия.

Отметим, что Neste имеет 75 АЗС в Санкт-Петербурге и на Северо-Западе России. Компания заняла пятую строчку в рейтинге «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании России — 2018». Оборот компании в России в 2017 году составил 19 млрд рублей, накопленный объём инвестиций на конец 2017-го — 215 млн евро.