Овечкин стал лучшим российским хоккеистом в истории НХЛ по хет-трикам. Он побил рекорд Павла Буре

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче с «Детройтом» оформил 21-й хет-трик в карьере НХЛ и стал лучшим российским хоккеистом по этому показателю.

Игра прошла в Вашингтоне утром 12 декабря по московскому времени. Хозяева победили со счетом 6:2, Овечкин признан первой звездой матча. Не меньше он радовался новому своему рекорду. Хоккеист стал лучшим россиянином по хет-трикам. Рекорд долгое время принадлежал Павлу Буре. Овечкин сравнялся с ним 25 ноября 2017 года, сегодня – опередил.

Больше всех в НХЛ три шайбы за матч забивал Уэйн Гретцки. На его счету 50 хет-триков. Овечкин в общем рейтинге вышел на 12-е место. 33-летний хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, после тринадцати сезонов в НХЛ. Павел Буре провел за океаном 12 сезонов.

