Депутаты услышали критику смольнинских телеканалов. Вопреки воле чиновников, они вносят в зеленые насаждения парк в устье Смоленки и полтора десятка скверов

Петербургские депутаты 12 декабря утвердили в первом чтении поправки в закон о зелёных насаждениях. Парки разобьют в устье Смоленки, на территории Митрофаньевского кладбища, на улице Савушкина и других территориях, против создания зелёных насаждений на которых ранее выступали чиновники.

Законопроект был разработан фракцией «Единая Россия» буквально на днях. Согласно документу, в ЗНОП включают скверы между улицей Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. В этом месте ООО «Новые территории девелопмент», аффилированное с «Плаза Лотос Групп» Михаила Зингаревича, при помощи «MASTER Девелопмент» намеревалось реализовать проект «Корабли». Проект вызвал сопротивление со стороны местных жителей, а инвестор, по словам Смольного, выразил готовность поменять участок. Также в ЗНОП разрешался спор о территории Митрофаньевского кладбища. Ранее там собирались построить заправку и проложить дорогу. Ещё один сквер разобьют на улице Савушкина, 112. Там строительная компания «Кулагер» из Казахстана собиралась построить торговый центр «Астана». Жители выступали против. Постановление о строительстве торгового центра отменили в Верховном суде, сославшись на то, что оно выдано с нарушениями действующих градостроительных норм.

Также в проекте закона прописано создание ещё десятка парков. Все они ранее были предложены в рамках предыдущих поправок в закон о зелёных насаждениях депутатами оппозиционных фракций.

Об этом на заседании заявили представители КПРФ, «Партии Роста», «Справедливой России» и «Яблока».

«Многие наблюдали эфиры смольнинских каналов в воскресенье. Месседж в телесюжетах был простой: есть хороший врио губернатора, которому все удаётся. Он положительный герой. А есть плохое Законодательное собрание, которому все равно на проблемы людей», – заметил депутат Максим Резник, объясняя внезапную перемену в подходе парламента к созданию парков на спорных территориях.

Парламентарий Надежда Тихонова назвала принятие поправок большой победой оппозиционных фракций. «Не первый раз наши предложения перехватывает «Единая Россия». Мы все понимаем, что другого пути нет, ведь партия большинства отвечает за принятие решений в стране», – объяснила она.

Депутат Андрей Анохин поправил ее: это победа не оппозиции, а Петербурга. «Всю оппозиционную повестку, которая касается петербуржцев, «Единая Россия» возьмёт на себя и будет отстаивать интересы Петербурга», – пообещал он.

Спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров пояснил, что позиция по включению парков в зону зелёных насаждений общего пользования поменялась после более внимательного рассмотрения предложений оппозиционеров. «Не скрою, что слушал внимательно позицию правительства Санкт-Петербурга, после этого затребовал поправки, которые мы отклонили, и внимательно их изучил. Услышал вас, коллеги. Вот почему было принято это решение. Безусловно, такая задача перед нами стояла. Если это вызывает недовольство людей, задача депутата — слышать их. Не бронзоветь. Прислушиваться. Слушать. Принимать. По-божески понимать их проблемы», – подчеркнул Макаров.

За предложения проголосовали 49 депутатов. Через неделю запланировано второе чтение законопроекта.