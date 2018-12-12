«Россия 24» показала робота Бориса на президентском форуме в Ярославле. «Андроид» оказался живым человеком в костюме

Человек в костюме робота настолько искусно станцевал на сцене президентского форума «ПроеКТОриЯ» в Ярославле, что журналисты выдали фигуру за реальное достижение учёных. Телеканал «Россия 24» накануне выпустил сюжет о роботе Борисе. В ролике рассказывалось о человекоподобном устройстве, умеющем говорить, танцевать и считать.

Слишком совершенные танцевальные движения машины привлекли внимание читателя издания TJ. Он попытался найти в интернете информацию о российской инновации. Но вместо научных разработок обнаружил двойника Бориса. Им оказался костюм «Робот Алёша». Одеяние можно купить за 250 тысяч рублей. «Дизайн и техническое исполнение этого костюма создают почти полную иллюзию, что перед вами настоящий робот», — описывают костюм его создатели. :

Как же отвратительно это повсеместное вранье и очковтирательство. На молодежном форуме в Ярославле за настоящего «робота Бориса» выдали наряженного в пластиковые «доспехи» человека (погуглите «робот Алёша»), а телеканал «Россия 24» сделал вид, что не заметил этого. :-( pic.twitter.com/pShsQFxySF — Рустем Адагамов (@adagamov) December 12, 2018

В пресс-центре форума «ПроеКТОриЯ» «Фонтанке» пояснили, что во время представления на сцене человека в костюме робота никто не пытался выдать за реальную разработку. «Это была анимация. «Россию 24» мы комментировать не можем», — заявили в пресс-центре. После выхода статьи TJ сюжет «России 24» удалили из YouTube.