«Левада-центр»: Почти половина россиян не читала Конституцию, каждый пятый уверен, что власти её не соблюдают

42% россиян никогда не читали Конституцию Российской Федерации. Об этом 12 декабря сообщает «Левада-центр», ссылаясь на данные своего нового исследования. Каждый четвёртый участник опроса (26%) признался, что читал, но «ничего не помнит». Ещё четверть россиян (23%) «довольно плохо помнит» содержимое главного закона страны. В хорошем знании Конституции признался почти каждый десятый россиянин – 9%.

При этом каждый пятый гражданин (18%) отмечает, что власти России «совершенно не соблюдают» Конституцию. 39% говорят, что власти соблюдают Основной закон «лишь отчасти». Ещё треть (30%) считают, что базовый закон России власти соблюдают «в основном». Строгое соблюдение норм Конституции властями констатируют лишь 7% опрошенных. Столько же граждан (7%) не смогли дать оценку отношению российского государства к своему главному закону.

Признаться в том, как хорошо вы знакомы с Конституцией, можно в нашем голосовании в официальной группе «Фонтанки» во «ВКонтакте».

Опрос «Левада-центра» был проведён 22–28 ноября 2018 года среди 1600 человек в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».

О том, в каких условиях принималась Конституция 1993 года, какие в ней есть упущения и почему главный закон страны лучше не трогать, «Фонтанке» рассказал непосредственный участник принципиальных решений новой российской власти в начале 90-х годов, единственный госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.