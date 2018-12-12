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Строительство
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12.12.2018 10:55
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Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

ГК «Эталон»

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.

Купить квартиру в квартале «Галактика» с привлечением ипотечного кредита от АО «КБ ДельтаКредит» можно с процентной ставкой от 10,75% годовых. Минимальный первоначальный взнос при этом составит от 15% от стоимости квартиры. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет, сумма кредита – от 300 тыс рублей до 8 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.deltacredit.ru

Корпус 4.7-1 квартала «Галактика» – это 12-этажный дом, рассчитанный на 280 квартир. В 10-этажных корпусах 4.7-2 и 4.7-3 запроектировано по 450 квартир. Квартирография домов представлена студиями, одно-, двух- и трехкомнатными квартирами. Все три корпуса возводятся по кирпично-монолитной технологии с применением комбинированных фасадов. В каждом из домов на первом и втором этажах будут работать детские сады. Под жилыми корпусами будет расположена двухуровневая отапливаемая автостоянка.

Ввод в эксплуатацию корпусов 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика» запланирован на II квартал 2020 года.

Квартал «Галактика» – крупнейший проект компании «Эталон ЛенСпецСМУ» в Санкт-Петербурге. В пешей доступности находятся три станции метро – «Балтийская», «Фрунзенская» и «Московские ворота». Действующим проектом планировки территории в составе квартала «Галактика» предусмотрено строительство школ и детских садов.

АО «КБ ДельтаКредит» лицензия Центрального банка №3338 от 21.01.2015г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 

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Новости компаний
ГК «Эталон»
12.12.2018 10:55

Три корпуса квартала «Галактика» получили аккредитацию еще одного банка

АО «КБ ДельтаКредит» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга вблизи Московского проспекта и набережной Обводного канала.
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