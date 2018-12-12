В Петербурге построят ледокол «Евпатий Коловрат». Судно будет ломать метровые льды

Новый ледокол для нужд Военно-морского флота заложат на верфи судостроительной фирмы «Алмаз» в Петербурге 12 декабря. Судно решили назвать именем былинного русского богатыря.

Как сообщает Flotprom.ru, проект дизель-электрического судна разработало нижегородское конструкторское бюро «Вымпел». Это облегченная версия ледокола проекта 21180 «Илья Муромец», поскольку военным понадобилось судно с меньшей осадкой.

«Евпатий Коловрат» может самостоятельно проводить корабли и суда в ледовых условиях и выполнять все виды ледокольных работ, буксирное обеспечение, а также доставлять грузы к удаленным районам базирования и оказывать помощь терпящим бедствие судам.

Полное водоизмещение ледокола – 4080 тонн, длина корпуса – 82 метра, ширина – 19 метров, осадка – 4,6 метра. Скорость – до 14 узлов, дальность плавания – 7600 миль, автономность – 30 суток. Экипаж – 28 человек. Может преодолевать льды толщиной до 1 метра со скоростью 2 узла.