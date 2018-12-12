Боевик банды Басаева задержан в Ставропольском крае. Его считают участником нападения на Псковскую дивизию ВДВ

Один из предполагаемых участников нападения на позиции Псковской дивизии ВДВ в Чечне пойман на юге России. Об этом 12 декабря рассказали в Следственном комитете.

Задержанный на Ставрополье 46-летний Шамиль Казбулатов на камеру заявил, что подозревается в «чеченских боестолкновениях». Ему вменяют сразу несколько статей Уголовного кодекса – за вооруженный мятеж, участие в банде Басаева и посягательство на жизнь военнослужащих.

Следствие собирается просить об аресте Казбулатова в связи с особой тяжестью совершенных преступлений.

Нападение на позиции Псковской дивизии ВДВ произошло в 2000 году около села Улус-Керт в Чечне. Под удар боевиков попала 6-я рота 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. В результате нападения погибли 84 десантника, четверо получили ранения.

Напомним, что в конце ноября силовики задержали участника банды Шамиля Басаева, который подозревается в одном из самых крупных терактов за всю историю постсоветского времени - нападении на Буденновск в 1995 году.

Кроме того, 29 ноября в руки силовиков попали еще два предполагаемых участника нападения на Псковскую дивизию – Нажмудин Дудиев и Ибрагим Донашев.