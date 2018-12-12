На Думской ночной гуляка атаковал врача скорой. Трезветь агрессору пришлось в отделе полиции

Барная улица в центре Петербурга отметилась конфликтом в середине рабочей недели. Размахивать кулаками начал 18-летний местный житель. Пьяный не нашёл понимания у врача скорой помощи — тот вызвал полицию.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 12 декабря, сегодня около шести утра на улицу Думскую вызвали скорую. Машина привлекла внимание шедшего мимо 18-летнего юноши. После алкогольной ночи он всё ещё был на ногах и хотел общения. Попробовал завязать разговор с 25-летним медиком, но в процессе понял, что слова даются ему с трудом. Очередную фразу закончил с помощью кулака.

Агрессора задержала полиция. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.