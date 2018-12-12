Медведев назвал возможные поправки в Конституцию

О том, на какой основе могут быть внесены изменения в российскую Конституцию, поразмышлял премьер-министр страны Дмитрий Медведев. В день 25-летия Основного закона государства под его авторством в журнале «Закон» вышла пространная статья.

Текст под заголовком «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью» опубликован также на официальном сайте правительства. В нем автор пишет: изменения в Конституцию «могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти», «развитие тех или иных прав». Но никогда не должны «снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны».

«Мне самому довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти (о продлении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы, а также об отчетности Правительства России перед Государственной Думой). Но эти изменения были точечными и не затрагивали права личности», – пишет Медведев.

По мнению главы российского правительства, Основной закон государства в принципе должен быть «вечным», потому что говорит не о политике и не об идеологии, а о «неизменных устоях свободного сообщества свободных людей».

В своей статье Дмитрий Медведев называет создателей текста Конституции, в том числе мэра Петербурга Анатолия Собчака, которого даже цитирует.

«Следующий этап нашей общей работы — сделать так, чтобы, как и предписывает Конституция, весь государственный аппарат работал не как вещь в себе, решая сугубо внутренние задачи, но был направлен на реализацию принципов современного правового социального и демократического государства, концепции Конституции Человека», – считает премьер-министр.

Особую роль в этой связи он отводит судам: справедливое судопроизводство видится чиновнику «драйвером» тех преобразований, которые позволят России продвинуться к воплощению идеалов демократического государства, на которых основана Конституция.

Напомним, вчера в Совфеде о Конституции РФ высказался один из ее авторов, председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин. Он считает, что современная российская Конституция – это «БМВ», это «Мерседес» последней марки, потому что там вообще всё есть, если присмотреться».

О том, в каких условиях принималась Конституция 1993 года, какие в ней есть упущения и почему главный закон страны лучше не трогать, «Фонтанке» рассказал непосредственный участник принципиальных решений новой российской власти в начале 90-х годов, единственный госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис.