У самолёта с министром обороны Болгарии на борту в полёте треснуло стекло. Лайнер экстренно посадили в Австрии

Самолет с вице-премьером и главой минобороны Болгарии Красимиром Каракачановым совершил экстренную посадку в аэропорту Вены 12 декабря. Капитан судна принял такое решение после того, как в кабине пилотов треснуло стекло.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Интерфакс», инцидент произошел во время перелета лайнера Bulgaria Air из Софии в Брюссель. В результате экстренного приземления никто не пострадал.

«Благодаря профессионализму летчиков, самолет приземлился в аэропорту Вены благополучно, пусть и аварийно. Из Софии прибудет другой самолет. Все живы и здоровы», — сказал Каракачанов.

По его словам, задержка прибытия в Брюссель для пассажиров составит пять-шесть часов. Министр добавил, что при экстренной посадке все сохраняли спокойствие. В настоящее время выясняются все обстоятельства инцидента.