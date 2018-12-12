Студент и преподаватель из Петербурга находятся в реанимации после ДТП под Псковом

Девять студентов из Петербурга остаются под присмотром медиков после аварии с экскурсионным автобусом под Псковом. Об этом сообщается на сайте регионального правительства 12 декабря.

В основном у пострадавших травмы средней тяжести. Шесть человек госпитализированы в Пушкиногорскую больницу, трое — в ближайший от места ДТП травмоцентр в городе Острове. Наиболее серьёзные повреждения получил самый младший пассажир 1999 года рождения.

В свою очередь, и. о. председателя комитета Псковской области по здравоохранению Марина Гаращенко заявила ТАСС, что два человека в островской больнице находятся в реанимации. У студента и преподавателя СПбГУ диагностировали компрессионный перелом грудных отделов позвоночника и сотрясение головного мозга. У третьей пострадавшей состояние ближе к удовлетворительному.

Накануне вечером микроавтобус «Мерседес Спринтер» со студентами из Санкт-Петербурга перевернулся по пути в Пушкинские Горы. В машине находились 17 человек — 13 студентов СПбГУ, два сопровождающих, экскурсовод и водитель. Изначально сообщалось о 10 пострадавших. Предварительная причина аварии — гололёд.