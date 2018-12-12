США обвинили в атаке на Marriott хакеров, связанных с китайскими спецслужбами

За хакерской атакой на международную сеть отелей стояли китайские хакеры. Об этом 11 декабря сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на предварительные результаты расследования.

Об утечке данных 500 млн постояльцев сети Marriott в США стало известно 30 ноября. Тогда компания сообщила, что несанкционированный доступ к базе был совершен 19 ноября текущего года. Были похищены сведения о гостях отелей вплоть до 10 сентября. В Marriott выражали надежду, что киберпреступники не смогут воспользоваться украденной информацией, так как она зашифрована.

Теперь The New York Times пишет о том, что в атаке участвовали хакеры, которые могли быть связаны с китайским министерством государственной безопасности. При этом с выводами американских властей согласны частные детективы, нанятые Marriott International.

Напомним, что Вашингтон и Пекин сейчас фактически находятся в состоянии торговой войны. США летом ввели пошлины на импорт китайских товаров, в КНР ответили тем же. 6 декабря в Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei Technologies​ Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана.