Украина продолжает разрывать договоры и соглашения с Россией. Очередь дошла до Службы внешней разведки

Служба внешней разведки (СВР) Украины начала процедуру выхода из соглашения о сотрудничестве органов безопасности и разведслужб СНГ. Поручение дал президент страны Петр Порошенко, сообщает 12 декабря пресс-служба СВР.

«Участие украинской разведки в этом договоре наряду с российскими спецслужбами является абсурдной учитывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины, которая длится уже пятый год», — говорится в сообщении.

Соглашение о сотрудничестве разведслужб стран-участниц СНГ было заключено в 1992 году.

В СВР Украины добавили, что продолжат работу с партнерами по евроатлантическому разведывательному сообществу, «направленную на выявление и нейтрализацию деструктивной деятельности российских спецслужб».

Президент Украины Петр Порошенко 10 декабря подписал закон о прекращении договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

По данным опроса, проведенного телеканалом NewsOne, 93% украинцев посчитали непродление договора о сотрудничестве с Россией более выгодным Москве, чем Киеву. При этом только 7% респондентов считают, что прекращение соглашения выгодно Украине.