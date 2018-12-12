В Петербурге неудачливых налётчиков объединили в банду. Их обвиняют в похищении человека и нападении на таксистов

В компании налётчиков, специализировавшихся на нападениях на таксистов в Петербурге, следствие увидело признаки бандитизма.

Как стало известно «Фонтанке» 12 декабря, накануне в отношении троих подозреваемых в разбое Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по части 1 ст. 209 УК РФ («Создание и руководство устойчивой вооруженной группой в целях нападения на граждан») и статье 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, сбыт оружия»). Предполагаемые руководители банды планировали получать доход от регулярных вооружённых встреч с таксистами, приехавшими в Северную столицу из других государств на заработки.

Напомним, 28 февраля текущего года Смольнинский суд арестовал шестерых неудачливых налётчиков. По версии следствия, 12 ноября 2017-го они напали в ресторане ТРЦ «Галерея» на уроженца Узбекистана. Хотели получить полмиллиона, но в итоге довольствовались отобранным телефоном, часами и собранной впопыхах друзьями жертвы суммой. Уголовное дело тогда возбудили по двум особо тяжким статьям — «Похищение» (статья 126 УК) и «Разбой» (162 УК). В суде шестеро подозреваемых потребовали переводчика с чеченского языка.

В эти же дни задержали ещё двоих участников группировки, им вменили четыре разбойных нападения на таксистов. Часть компании участвовала в стрельбе на проспекте Ветеранов в новогодние праздники. Тогда пострадала случайная прохожая. Уголовные дела объединили в одно производство.