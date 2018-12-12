Суд в Канаде освободил финансового директора Huawei под залог, но обязал носить электронный браслет и не выходить из дома

Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Сумма залога составила 7,5 миллиона долларов, поручителями выступили пять человек

Как 12 декабря сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на Bloomberg, согласно решению суда, Ваньчжоу должна будет находиться в доме в Ванкувере до следующего судебного заседания, а также носить электронный браслет.

Дочь основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря по требованию США. Там ее подозревают в нарушении санкций против Ирана и добиваются ее экстрадиции.

По версии американских правоохранительных органов, Huawei направляет товары, произведенные в США, в Иран и другие находящиеся под санкциями страны в обход требований Вашингтона.

Власти Китая потребовали от Канады отпустить Ваньчжоу, чтобы обеспечить ее законные права. В заявлении МИД говорилось, что «в противном случае это приведет к серьезным последствиям, за которые будет ответственна канадская сторона».