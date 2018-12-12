Обещавший взорвать «Карусель» на Маршала Блюхера задержан

Сотрудники УМВД по Калининскому району нашли того, кто, вероятно, «заминировал» накануне гипермаркет в Петербурге.

Как ранее сообщала «Фонтанка», утром 11 декабря более чем на час пришлось приостановить работу «Карусели» на проспекте Маршала Блюхера, 41. Из торговой точки эвакуировали персонал и посетителей из-за сигнала о заминировании.

По данным нашего издания, всего на улице оказалось 60 человек. Их вынужденной прогулке предшествовал звонок неизвестного на телефон «112» с сообщением о том, что тот подорвет гипермаркет. Так как злоумышленник воспользовался мобильным телефоном, то найти его не составило труда. Хотя это был не владелец трубки, а его знакомый. К утру 12 декабря 37-летний безработный петербуржец задержан, теперь от него ждут объяснений, чем же ему так насолила «Карусель».