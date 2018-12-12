СМИ Франции получили фото подозреваемого в стрельбе на ярмарке в Страсбурге. Преступник может быть связан с радикальными исламистами

Фотография подозреваемого в стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге появилась в СМИ к утру 12 декабря. По данным телеканала BFM TV, полиция ищет 29-летнего Шарифа Шеката, известного своими связями с радикальными исламистами во Франции и Германии.

STRASBOURG TERROR ATTACK:

French media on Strasbourg terrorist:

– A 29 year old male

– Born in Strasbourg

– Frequented radical Islamist circles Strasbourg

– Is known criminal

– Is on the run pic.twitter.com/58BzKVU1vO — BNL NEWS (@BreakingNLive) 11 декабря 2018 г.

Шарифа Шеката до сих пор не нашли. В поисках нападавшего задействованы сейчас более 350 человек, в город продолжают прибывать полицейские. Правительство создало межведомственный кризисный штаб, его возглавил премьер-министр Эдуар Филипп. В Страсбург прибыл министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Неизвестный открыл огонь по прохожим у входа на рождественскую ярмарку в историческом центре города вечером 11 декабря. Полицейские пытались нейтрализовать нападавшего, но ему удалось скрыться. Предположительно, в ходе перестрелки с полицейскими Шекат был ранен и в настоящее время прячется в районе Нейдорф.

По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, 12 получили ранения.