Военные показали видео полёта новейших истребителей МиГ-35

Российские военные показали полёт новейшего истребителя МиГ-35. Видеозапись, сделанную с рампы транспортного самолета, 12 декабря опубликовал телеканал «Звезда».

На кадрах истребители совершают сложные маневры в непосредственной близости от транспортника. При этом они несут по четыре корректируемые авиационные бомбы калибра 500 килограммов с головкой самонаведения.

Как уточняет телеканал, МиГ-35 разработан на базе истребителя МиГ-29. Самолёт получил новый комплекс бортового оборудования, также увеличилась полезная нагрузка и дальность полета.

Презентация самолета состоялась в 27 января 2017 года, в этом же году он был представлен на авиасалоне «МАКС-2017».

На форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку самолетов для российской армии. Министерство обороны получит шесть истребителей МиГ-35УБ и МиГ-35С до 2023 года.