Путин о выселении властями петербургского «Мемориала»: «Органы ни при чем. Просто помещение хорошее»

Правозащитница Наталья Евдокимова попросила Владимира Путина решить вопрос с выселением петербургского «Мемориала» из здания на Разъезжей улице. Президент не поверил, что дело в политике.

Вопрос был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) 11 декабря. Наталья Евдокимова рассказала Путину, что петербургский «Мемориал», старейшая правозащитная организация, остаётся без помещения. «30 лет, как она создана. 21 год, как она работает в этом помещении на Разъезжей улице. Не хочу сейчас говорить подробности: Сергей Кириенко обещал решить проблему», – заметила она. Тем не менее, президент попросил рассказать о нюансах.

«Там закончился договор аренды. В сентябре они получили информацию, что продлять договор им отказываются из-за учета мнения правоохранительных органов. Что за мнение, мы не знаем. Сейчас Сергей Владиленович обещает какие-то судебные дела будут, я не знаю. Но это безобразие. Это старики или потомки репрессированных, они занимаются социальной защитой этих граждан», – рассказала правозащитница.

В ответ президент переспросил, где находится «Мемориал». «Я думаю, что правоохранительные органы здесь ни при чем. Это центр и помещение хорошее. Скорее всего, все очень примитивно», – сказал он и обещал разобраться.

Напомним, что в конце ноября петербургские власти вновь отказали «Мемориалу» в помещении на Разъезжей и предложили его Центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». В организации ответили отказом: «Такого рода противопоставление решает какие-то задачи третьей стороны и наносит урон как минимум репутации нашего фонда, и потенциально ведет к оттоку людей, которые нас поддерживают», – прокомментировали в «Антон тут рядом» действия комитета по имущественным отношениям.