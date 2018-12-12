18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -3
$ 66.50р
75.62р
01:34 12.12.2018
Расширенный поиск

Общество
12.12.2018 00:54
Печать

Путин о выселении властями петербургского «Мемориала»: «Органы ни при чем. Просто помещение хорошее»

Правозащитница Наталья Евдокимова попросила Владимира Путина решить вопрос с выселением петербургского «Мемориала» из здания на Разъезжей улице.  Президент не поверил, что дело в политике. 

Вопрос был поднят на заседании Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) 11 декабря. Наталья Евдокимова рассказала Путину, что петербургский «Мемориал», старейшая правозащитная организация, остаётся без помещения. «30 лет, как она создана. 21 год, как она работает в этом помещении на Разъезжей улице. Не хочу сейчас говорить подробности: Сергей Кириенко обещал решить проблему», – заметила она. Тем не менее, президент попросил рассказать о нюансах. 

«Там закончился договор аренды. В сентябре они получили информацию, что продлять договор им отказываются из-за учета мнения правоохранительных органов. Что за мнение, мы не знаем. Сейчас Сергей Владиленович обещает какие-то судебные дела будут, я не знаю. Но это безобразие. Это старики или потомки репрессированных, они занимаются социальной защитой этих граждан», – рассказала правозащитница. 

В ответ президент переспросил, где находится «Мемориал». «Я думаю, что правоохранительные органы здесь ни при чем. Это центр и помещение хорошее. Скорее всего, все очень примитивно», – сказал он и обещал разобраться. 

Напомним, что в конце ноября петербургские власти вновь отказали «Мемориалу» в помещении на Разъезжей и предложили его Центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». В организации ответили отказом: «Такого рода противопоставление решает какие-то задачи третьей стороны и наносит урон как минимум репутации нашего фонда, и потенциально ведет к оттоку людей, которые нас поддерживают», – прокомментировали в «Антон тут рядом» действия комитета по имущественным отношениям.

Справка:

«Мемориал» (входит в реестр иностранных агентов) — неправительственная организация, основной задачей которой изначально было исследование политических репрессий в СССР. Сейчас организация ведет широкую исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.12.2018 20:00

Получено разрешение на ввод ЖК «Образцовый квартал 3»

На полгода раньше запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 3». В преддверии Нового года застройщик ждет на праздничные мероприятия во дворе ЖК.
«Лидер Групп»
11.12.2018 16:32

Декабрьское удорожание квартир ГК «Лидер Групп»

17 декабря в жилых комплексах YOGA и Территория произойдет плановое увеличение стоимости квартир. Успейте купить по старой цене.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
11.12.2018 16:11

При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 13:00

ЮИТ открыл продажи квартир во второй очереди ЖК TARMO около метро «Черная речка»

Комплекс располагается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 12:28

ЮИТ начал строительство домов четвертой очереди комплекса INKERI в городе Пушкин

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к строительству домов в четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI, находящегося в исторической части города Пушкин.
Группа компаний «ЦДС»
11.12.2018 12:22

Группа ЦДС открывает историю Мурино

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом о Мурино, в которой рассказывает богатую историю населенного пункта. Одним из первых жителей Мурино, ознакомившихся с книгой, стал заслуженный художник России Владимир Табанин.
АО «Строительный трест»
10.12.2018 16:51

Новогодние предложения от компании «Строительный трест»

«Строительный трест» объявляет о действии специальных акций* на объекты загородной и коммерческой недвижимости.
ЗАО «Ленстройтрест»
10.12.2018 16:21

Началась продажа квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ГК «Ленстройтрест» открыла продажу квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». На выборе покупателей представлены 242 квартиры различных планировок. Дом сдается в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
10.12.2018 14:50

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

«Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили проект по строительству Екатеринбургского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного движения.
Фото предоставлено магазином Кей
10.12.2018 13:40

Привилегии для бизнеса

Для юридических лиц в КЕЙ существует масса привилегий, которые сделают закупки удобными. Расскажем о них поподробнее
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.12.2018 13:24

«Аэрофлот» победил сразу в двух категориях премии «Время инноваций»

«Аэрофлот» стал обладателем ежегодной премии за достижения в инновационной деятельности «Время инноваций-2018». Компания впервые в истории премии одержала победу сразу в двух категориях - «Транспорт и машиностроение», а также «Биотехнологии и генная инженерия».
Setl City
10.12.2018 12:53

В ЖК «Солнечный город» открылись магазин косметики и аптека

В корпусе ЖК «Солнечный город» по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 5 открылись магазин косметики и парфюмерии «Улыбка Радуги», цветочный магазин «Цветомания» и аптека «Будь здоров!». В этом же здании уже работают продуктовый универсам и кафе «Петергофские пекарни».