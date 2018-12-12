Автобус со студентами СПбГУ перевернулся под Псковом. Госпитализированы десять человек

Экскурсионный микроавтобус перевернулся в Пушкиногорском районе вечером 11 декабря. В больницу попали десять человек, среди них — студенты Санкт-Петербургского государственного университета.

Об аварии сообщает Псковская лента новостей. Микроавтобус перевернулся на 13-м километре трассы Пушкинские горы – Велье около девяти часов вечера. По предварительной информации, из-за гололеда водитель не справился с управлением, автомобиль оказался на крыше в канаве.

Как рассказал ТАСС глава Пушкиногорского района Александр Баранов, внутри находились 17 человек — 13 студентов СПбГУ, два сопровождающих, экскурсовод и водитель. 10 из них в больнице, степень тяжести их состояния уточняется. По предварительным данным, тяжелых среди госпитализированных в районную больницу нет.