Смольный разрешил митинг за отставку губернатора

Два дня подряд в Санкт-Петербурге можно будет законно протестовать против губернатора Ленинградской области. Председатель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга Леонид Богданов 11декабря подписал распоряжение о согласовании двухдневного митинга во Фруктовом саду на Крестовском острове. Первым заявленным требованием организаторов является отставка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В числе прочих проблем, не решённых главой Ленобласти, указано отсутствие памятной доски о Ленинградском рок-клубе на Рубинштейна, 13, где начинала свою творческую жизнь группа «Кино». Также рядом с его фамилией появятся требования разобраться с обманутыми дольщиками из Псковской, Вологодской, Новгородской и Калининградской областей.

О том, что будет, если городские активисты захотят устроить акцию протеста против врио губернатора Александра Беглова во Всеволожске, читайте в материале 47news «Смольный, вы согласны уволить Дрозденко? Нет проблем».