Руководителя налоговой Курортного и Кронштадтского районов задержали после допроса. Она стала подозреваемой по делу о взятке

Компанию задержанной за посредничество во взятках для налоговой на пять миллионов рублей петербурженки составит ее тетя, начальница межрайонной инспекции №12 Елена Жокун. Племянница, считает следствие, старалась для неё.

По информации «Фонтанки», во время допроса в качестве свидетеля вечером 11 декабря Елена Жокун не смогла убедить следователей в своей непричастности к действиям племянницы. Вслед за родственницей ее процессуально задержали на двое суток, вменив состав по статье 290 УК РФ — «Взятка».

Ранее Следственный комитет Петербурга официально сообщал о возбуждении уголовного дела по статье 291.1 УК – «Посредничество во взятке». По версии следствия, 32-летняя петербурженка потребовала четыре миллиона рублей с компании, которая должна быть привлечена к ответственности за налоговые правонарушения. Деньги она якобы обязалась передать сотрудникам ФНС, коммерсанты перевели сумму на расчетные счета подставных фирм. После допроса Жокун следователи сделали вывод, что работала девушка в связке с начальником 12-й налоговой, которая обслуживает жителей Курортного и Кронштадтского районов.

Другой эпизод касается требования еще 2,5 миллионов для передачи сотрудникам МИФНС №12, но на этот раз подозреваемая обещала поспособствовать в принятии решения о возмещении компанией налога на добавленную стоимость в сумме около 25 миллионов рублей. На счет был перечислен миллион.