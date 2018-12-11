В Екатерининском приделе Исаакиевского собора установили леса. Службы отложат на год

В Екатерининском приделе Исаакиевского собора установлены леса. Как рассказали «Фонтанке» сотрудники музея, подготовка к частичной реставрации придела завершилась 11 декабря.

«Сегодня и вчера мы устанавливали строительные леса. Работы будут вестись год, в течение этого времени служб в приделе не будет», – сообщили собеседники «Фонтанки».

Отметим, что 7 декабря Екатерининский придел Исаакиевского собора был освящён митрополитом Варсонофием. Как писала «Фонтанка», ранее в приделе проходили выставки и другие культурные мероприятия, однако по решению чиновников Смольного ему решили вернуть церковную функцию. Это объяснили тем, что священники якобы пожаловались на нехватку места для служб.

В разговоре с «Фонтанкой» сами батюшки опровергли это утверждение. Однако митрополит Варсонофий во время освящения придела отметил, что Исаакиевский собор музей, но лишь «пока», а он молится за то, чтобы уже проводить службы как полагается, по православному чину.