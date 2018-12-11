18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -3
$ 66.50р
75.62р
01:34 12.12.2018
Расширенный поиск

Общество
11.12.2018 23:49
Печать

В Екатерининском приделе Исаакиевского собора установили леса. Службы отложат на год

В Екатерининском приделе Исаакиевского собора установлены леса. Как рассказали «Фонтанке» сотрудники музея, подготовка к частичной реставрации придела завершилась 11 декабря. 

«Сегодня и вчера мы устанавливали  строительные леса. Работы будут вестись год, в течение этого времени служб в приделе не будет», – сообщили собеседники «Фонтанки». 

Отметим, что 7 декабря Екатерининский придел Исаакиевского собора был освящён митрополитом Варсонофием. Как писала «Фонтанка», ранее в приделе проходили выставки и другие культурные мероприятия, однако по решению чиновников Смольного ему решили вернуть церковную функцию. Это объяснили тем, что священники якобы пожаловались на нехватку места для служб. 

В разговоре с «Фонтанкой» сами батюшки опровергли это утверждение. Однако митрополит Варсонофий во время освящения придела отметил, что Исаакиевский собор музей, но лишь «пока», а он молится за то, чтобы уже проводить службы как полагается, по православному чину. 


© Фонтанка.Ру

Справка:

В январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решён. Однако с тех пор РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, однако и после них к теме не возвращались. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу. 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.12.2018 20:00

Получено разрешение на ввод ЖК «Образцовый квартал 3»

На полгода раньше запланированного срока ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на ввод в эксплуатацию малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 3». В преддверии Нового года застройщик ждет на праздничные мероприятия во дворе ЖК.
«Лидер Групп»
11.12.2018 16:32

Декабрьское удорожание квартир ГК «Лидер Групп»

17 декабря в жилых комплексах YOGA и Территория произойдет плановое увеличение стоимости квартир. Успейте купить по старой цене.
Фото предоставлено АО «Россельхозбанк»
11.12.2018 16:11

При поддержке РСХБ расширяется производство крупного сельхозпредприятия региона

ЗАО ПЗ "Рабитицы" при поддержке АО «Россельхозбанк» приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству крупной молочно-товарной фермы на 2000 скотомест в Ленинградской области
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 13:00

ЮИТ открыл продажи квартир во второй очереди ЖК TARMO около метро «Черная речка»

Комплекс располагается вблизи центра Петербурга, на Студенческой улице, 24, в благоустроенном и спокойном квартале Приморского района, имеющем всю необходимую социальную и торговую инфраструктуру.
АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
11.12.2018 12:28

ЮИТ начал строительство домов четвертой очереди комплекса INKERI в городе Пушкин

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приступила к строительству домов в четвертой очереди жилого комплекса комфорт-класса INKERI, находящегося в исторической части города Пушкин.
Группа компаний «ЦДС»
11.12.2018 12:22

Группа ЦДС открывает историю Мурино

Группа ЦДС подготовила иллюстрированную книгу-альбом о Мурино, в которой рассказывает богатую историю населенного пункта. Одним из первых жителей Мурино, ознакомившихся с книгой, стал заслуженный художник России Владимир Табанин.
АО «Строительный трест»
10.12.2018 16:51

Новогодние предложения от компании «Строительный трест»

«Строительный трест» объявляет о действии специальных акций* на объекты загородной и коммерческой недвижимости.
ЗАО «Ленстройтрест»
10.12.2018 16:21

Началась продажа квартир в корпусе № 8 финского квартала «Юттери»

ГК «Ленстройтрест» открыла продажу квартир в новом корпусе финского квартала «Юттери». На выборе покупателей представлены 242 квартиры различных планировок. Дом сдается в эксплуатацию в 4 квартале 2020 года.
10.12.2018 14:50

«Алмаз – Антей» и Госкорпорация по ОрВД ввели в эксплуатацию систему Екатеринбургского укрупнённого центра

«Алмаз – Антей» совместно с ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и предприятиями российской промышленности завершили проект по строительству Екатеринбургского укрупнённого центра автоматизированной системой организации воздушного движения.
Фото предоставлено магазином Кей
10.12.2018 13:40

Привилегии для бизнеса

Для юридических лиц в КЕЙ существует масса привилегий, которые сделают закупки удобными. Расскажем о них поподробнее
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
10.12.2018 13:24

«Аэрофлот» победил сразу в двух категориях премии «Время инноваций»

«Аэрофлот» стал обладателем ежегодной премии за достижения в инновационной деятельности «Время инноваций-2018». Компания впервые в истории премии одержала победу сразу в двух категориях - «Транспорт и машиностроение», а также «Биотехнологии и генная инженерия».
Setl City
10.12.2018 12:53

В ЖК «Солнечный город» открылись магазин косметики и аптека

В корпусе ЖК «Солнечный город» по адресу пр. Ветеранов, 171, к. 5 открылись магазин косметики и парфюмерии «Улыбка Радуги», цветочный магазин «Цветомания» и аптека «Будь здоров!». В этом же здании уже работают продуктовый универсам и кафе «Петергофские пекарни».