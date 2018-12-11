В Екатерининском приделе Исаакиевского собора установили леса. Службы отложат на год
В Екатерининском приделе Исаакиевского собора установлены леса. Как рассказали «Фонтанке» сотрудники музея, подготовка к частичной реставрации придела завершилась 11 декабря.
«Сегодня и вчера мы устанавливали строительные леса. Работы будут вестись год, в течение этого времени служб в приделе не будет», – сообщили собеседники «Фонтанки».
Отметим, что 7 декабря Екатерининский придел Исаакиевского собора был освящён митрополитом Варсонофием. Как писала «Фонтанка», ранее в приделе проходили выставки и другие культурные мероприятия, однако по решению чиновников Смольного ему решили вернуть церковную функцию. Это объяснили тем, что священники якобы пожаловались на нехватку места для служб.
В разговоре с «Фонтанкой» сами батюшки опровергли это утверждение. Однако митрополит Варсонофий во время освящения придела отметил, что Исаакиевский собор музей, но лишь «пока», а он молится за то, чтобы уже проводить службы как полагается, по православному чину.
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Справка:
В январе 2017 года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил журналистам, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решён. Однако с тех пор РПЦ так и не подала заявку на передачу здания. Считается, что решение конфликтного вопроса отложили до окончания президентских выборов, однако и после них к теме не возвращались. При этом ранее, в 2015-м, градоначальник отказал епархии в передаче храма, сославшись на экономическую составляющую: музей в соборе приносит стабильный доход городу.