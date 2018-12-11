Великобритания никак не может отказаться от русских олигархов. «Золотые визы» для инвесторов отменять не стали

Правительство Великобритании так и не приостановило программу выдачи «золотых виз» для инвесторов, как обещало ранее. Об этом 11 декабря пишет The Independent со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

Напомним, МВД Великобритании обещало с 7 декабря остановить выдачу подобных виз. Именно такими документами пользовались российские бизнесмены для получения вид на жительство в стране. При этом в британском правительстве подчеркнули, что «сохраняют приверженность изменению правил [в будущем]». Более подробный комментарий в МВД пообещали дать «в должное время».

Отметим, «золотая виза» позволяет в короткие сроки получить не только вид на жительство, но и гражданство. Инвестировать надо от 2 млн фунтов стерлингов (2,54 млн долларов). Великобритания анонсировала отмену таких документов, чтобы их не использовали для отмывания средств. В 2019-м должны вступить в силу новые правила для выдачи виз инвесторам — так, бизнесменам придется представлять результаты аудита своих финансовых и деловых интересов. До вступления в силу новых правил выдачу «золотых виз» и обещали приостановить. Однако британские чиновники передумали.

Напомним, Великобритания известна своей привлекательностью для русских олигархов. При этом у некоторых из них уже начались проблемы – так, у Романа Абрамовича возникли трудности с продлением британской инвестиционной визы.