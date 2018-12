На рождественской ярмарке в Страсбурге открыли стрельбу. Погиб как минимум один человек, есть пострадавшие

В результате стрельбы во французском Страсбурге погиб как минимум один человек, еще трое пострадали. Об этом 11 декабря сообщает Reuters.

Стрельбу открыл неизвестный неподалек от рождественской ярмарке на площади в центре города. Подозреваемый пока остается на свободе, ведутся его розыски, уточнили в полиции.

BREAKING: Unconfirmed reports the Strasbourg shooter is on the run. Reports of at least 2 dead pic.twitter.com/huFbDiJY5s