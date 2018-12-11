СМИ: Бутина, арестованная в США как «российский агент», признала вину по одному из пунктов обвинения

Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нарушить закон США об иноагентах. По этому пункту ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Соглашение стороны обвинения с адвокатами Бутиной оказалось в распоряжении телеканала NBC News 11 декабря. Отмечается, что реальный приговор может составить до полугода тюрьмы, после чего ее депортируют в Россию. Она находится под стражей уже около шести месяцев.

Бутина якобы призналась в сговоре с неназванным американцем, через которого по указанию российского официального лица создавала неформальные каналы коммуникации с влиятельными в политических кругах гражданами США. Эти связи должны были работать на пользу России.

О том, что она готова признать вину, ранее сообщал отец россиянки. Из 100% обвинения Мария согласна лишь с 15 процентами.