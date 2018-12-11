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СМИ: Бутина, арестованная в США как «российский агент», признала вину по одному из пунктов обвинения
Россиянка Мария Бутина признала себя виновной в сговоре с целью нарушить закон США об иноагентах. По этому пункту ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Соглашение стороны обвинения с адвокатами Бутиной оказалось в распоряжении телеканала NBC News 11 декабря. Отмечается, что реальный приговор может составить до полугода тюрьмы, после чего ее депортируют в Россию. Она находится под стражей уже около шести месяцев.
Бутина якобы призналась в сговоре с неназванным американцем, через которого по указанию российского официального лица создавала неформальные каналы коммуникации с влиятельными в политических кругах гражданами США. Эти связи должны были работать на пользу России.
О том, что она готова признать вину, ранее сообщал отец россиянки. Из 100% обвинения Мария согласна лишь с 15 процентами.
Справка:
29-летней Марии Бутиной инкриминируется, во-первых, участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Во-вторых, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля – в канун встречи президентов России и Соединенных Штатов в Хельсинки. Бутина не признавала свою вину, МИД России назвал обвинения сфабрикованными.