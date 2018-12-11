Путин пообещал заняться вопросом сохранения табличек «Последнего адреса» на фасадах домов в Петербурге

Владимир Путин пообещал разобраться с ситуацией, связанной с признанием незаконной установки табличек памяти репрессированных в Петербурге. Об этом он сообщил на встрече с Советом по правам человека при президенте 11 декабря.

«Поставила вопрос о том, как власти Санкт-Петербурга пытаются признать таблички «Последнего адреса» рекламой, сказала, что считаю это позором», – отчиталась в соцсетях журналистка Znak.com Екатерина Винокурова, вошедшая в новый состав СПЧ. По её словам, Путин пообещал разобраться в произошедшем.

Напомним, что противником табличек памяти репрессированных выступил бывший помощник депутата Виталий Милонова Александр Мохнаткин. Он заметил, что память репрессированных увековечивают по базам иностранных агентов и без каких-либо разрешительных документов, в связи с чем обратился в профильный комитет Смольного.

В ответ на обращение господина Мохнаткина комитет по градостроительству и архитектуре направил в администрации районов Петербурга запросы о возможности отнесения случаев установки на фасадах табличек «Последнего адреса» к административным правонарушениям. По мнению заместителя председателя комитета Ларисы Канунниковой, установка мемориальных табличек незаконна и нецелесообразна.

Первые памятные таблички в рамках акции памяти «Последний адрес» появились в Петербурге весной 2015 года. Изначально акция родилась в Москве.