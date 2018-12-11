Взятка на взлет. Как городской чиновник сделал федеральную карьеру

Бывший сотрудник Смольного занял значимый пост, несмотря на уголовное дело. Раньше Андрей Молотков курировал миллионные стройки, а теперь - проект судебного квартала за 36 млрд.

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В Петербурге будут судить руководителя подразделения ФГУП Управделами президента, которое курирует стройку жилого квартала для судей Верховного и Высшего арбитражного суда и театра Бориса Эйфмана. Андрей Молотков обвинен в неформальных отношениях с главой группы компаний «Единые решения» Владимиром Артеевым и причастности к недостроенной школе искусств на Туристской улице.

О передаче дела в Смольнинский суд сообщила 11 декабря объединенная пресс-служба судов Петербурга. К нему привел госконтракт на строительство детской школы искусств в Приморском районе стоимостью 223 млн рублей. Подряд в ноябре 2013 года выиграла строительная фирма «Де Люкс», подконтрольная Артееву.

По версии обвинения, до лета 2015 года компания получила причитающееся, но акты выполненных работ на 25 млн рублей были фиктивными. Подписи под ними ставили начальник Управления капстроительства и ремонта комитета по строительству Смольного Сергей Клубов, управляющий подведомственного Фонда капстроительства и реконструкции (ФКСР) Адрей Молотков, его заместитель Андрей Еремин, директор департамента ФКСР Павел Гаврильчук и ведущий специалист Фонда Никита Мошуров. Следствие вменило 286-ю статью УК «Превышение должностных полномочий».

В деле есть еще один эпизод, по получению взятки. Якобы Андрей Молотков перед своим назначением на должность управляющего ФКСР в марте 2013 года согласился получать от Владимира Артеева не меньше 1 млн рублей за общее покровительство. Компании бизнесмена не должны были испытывать бюрократических трудностей. И, по мнению обвинения, Молотков исправно отрабатывал взятку до февраля 2015 года. Приказ о назначении Молоткова подписывал брат Владимира Артеева, тогдашний председатель комитета строительства Андрей Артеев.

Молотков ушел из ФКСР в апреле 2016 года. В июне прошли масштабные обыски в комитете строительства по школе на Туристской, в октябре 2017-го задержали Владимира Артеева.

Молоткову повезло больше. Его знания пригодились в структуре повыше.

Специалиста приняли на работу в Управление делами президента и назначили руководителем обособленного петербургского подразделения ФГУП «Ремонтно-строительное управление». Это подразделение на правах представителя федерального заказчика курирует строительство судебного квартала, театра Бориса Эйфмана и жилых домов на Петроградской стороне. Приглашение в Следственный комитет Молотков получил в мае 2018-го.

Школу на Туристской все еще строят. В октябре 2018 года врио губернатора Александр Беглов поручил ввести ее в эксплуатацию не позднее декабря 2019-го.

У судебного квартала дела не лучше. Управделами отложило срок реализации до 2022 года. Стоимость проекта составляет 36 млрд, в настоящее время он профинансирован на 2 млрд, а 22 млрд планируется выделить в 2021-м. Верховный и Высший арбитражный суды в Петербург переедут еще нескоро.

Другой подсудимый, Сергей Клубов, остался в Смольном, но пошел на понижение. Сейчас он руководит отделом инженерного обеспечения в управлении, которое раньше возглавлял. Павел Гаврильчук тоже задерживался летом 2016 года, но был отпущен и продолжил работу в ФКСР. Ведущий специалист Фонда Никита Мошуров, вероятно, пошел на сотрудничество со следствием. Его дело выделили в отдельное производство и в октябре передали в Октябрьский суд. Процесс продолжается.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»